La baguette est le pain préféré des Français

Parmi tous les pains vendus par jour, la baguette est celui que l'on consomme le plus. Cette dernière est même devenue l'un des symboles de la France. Ainsi, le patron des boulangers aimerait l'inscrire au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour parvenir à ses fins, il compte solliciter l'aide d'Emmanuel Macron en lui offrant la traditionnelle galette des rois.