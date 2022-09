Baguette plus chère, boulangers et clients s'adaptent

Pour la troisième fois de l'année, dans une boulangerie de Caen (Calvados), le prix du pain augmente de cinq centimes. Le boulanger n'avait pas d'autres choix, tant les matières premières lui coûtent cher. Une augmentation qui fait mal au portefeuille des clients, même si pour l'instant, aucun n'envisage de changer ses habitudes. "Franchement, ça commence à être dur de prendre son pain tous les jours ", "On ne sait pas jusqu'où on va aller mais ça devient impressionnant", témoignent quelques clientes. Dans une autre boulangerie, la hausse des charges se répercute aussi sur les tarifs. Pour tenter de réaliser des économies, l'établissement met en place une carte de fidélité, pour les clients qui ramènent leur sac. Pour économiser, Anne-Sophie Husnot, une autre professionnelle du secteur, a décidé d'éteindre un écran de lumière. En quinze ans d'expérience, elle n'avait jamais connu cela. En cas de départ, les salariés ne seront pas remplacés. Si la situation ne s'améliore pas, cette boulangère envisagera de fermer sa boutique une demi-heure plus tôt. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos