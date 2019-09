Bahamas : l'aide humanitaire se fait attendre

Quelques jours après le passage de l'ouragan Dorian, les Bahamas constatent l'énormité des dégâts. Alors que le nombre de personnes décédées continue d'augmenter, les aides, elles, se font attendre. Pour des raisons logistiques, ces dernières ont mis des jours à arriver sur les îles Abacos. Ici, plus aucun commerce n'est ouvert alors chacun se débrouille comme il le peut. Si tous veulent quitter les lieux, personne ne sait comment s'y prendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.