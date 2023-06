Baie de Sallenelles : un coin de paradis

C'est une équipe un peu particulière. Longue-vue et appareil photo en main, Mélissandre et Bruno font partie de la brigade des phoques, chargés de surveiller leur tranquillité. L'espèce est protégée, autrefois chassée, elle avait fini par disparaître de la baie. Cela ne fait qu'une dizaine d'années qu'un petit groupe est réapparu. Grâce à l'association, les promeneurs, eux aussi, peuvent observer les phoques sans s'approcher. Bercée par les marais, la baie de Sallenelles est surnommée "la petite somme". En son cœur, un lieu contraste avec le calme de la réserve naturelle. Un restaurant avec la vue imprenable, dont la terrasse, qui ne désemplit pas, a été élue la plus belle du pays l'an passé. La baie est un paradis pour la vie sauvage. Dans cet espace naturel exceptionnel, les animaux ne sont pas les seuls à vouloir prendre leur envol. Dans la baie de Sallenelles, tous ceux qui veulent en profiter ont trouvé leurs places. Le juste équilibre pour qu'elle reste préservée. TF1 | Reportage G Thorel, A. Lebranchu, A. Santos