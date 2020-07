Baignade en eau douce : attention au danger de noyade

Au lac des Eaux Bleues, près de Lyon, les enfants se pressent dans l'eau. Mais la maman d'Anissa reste prudente. Brassard obligatoire pour la petite et surtout, pas question de la quitter des yeux. À cause du Covid-19 par ailleurs, le nombre d'entrées dans ces zones de baignade, comme dans les piscines, est encore très limité. Beaucoup de Lyonnais sont alors tentés de se baigner dans les fleuves. Les pompiers patrouillent le long des berges, car c'est là qu'ont lieu la majorité des noyades. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.