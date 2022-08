Baignade interdite après les orages dans le Var

Ce vendredi matin, le message était clair. Depuis trois jours, aucune baignade n'a été autorisée à Six-Fours-les-Plages (Var). De quoi gâcher les vacances de certains. "C'est vrai qu'avec ce soleil, ça aurait été bien, mais on n'a pas le droit", confie un vacancier. La tempête de mercredi a provoqué un ruissellement des eaux usées vers la mer. "La pollution n'a pas l'air de s'estomper. On espère que d'ici deux ou trois jours, ça va aller mieux et on pourra retourner se baigner", lance une dame. Et justement, bonne nouvelle : les dernières analyses devraient autoriser la baignade en début d'après-midi. Mais les vacanciers avaient déjà trouvé des solutions pour sauver la journée. "On sort quand même pour prendre un peu l'air et profiter de la plage" ; "On va voir la famille cet après-midi et ce matin, on profite" ; "On va aller à la piscine, ce n'est pas grave", nous racontent certains. Les touristes vont enfin pouvoir profiter de leurs vacances et du retour du beau temps. TF1 | Reportage C. Gerbelot, H.P Amar