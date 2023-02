Baignade interdite, l'arrêté incompris

Dans les sous-bois, il y a d'abord la tranquillité habituelle. Puis, on découvre, après quelques minutes de marches, la source Croizat. Une source naturelle d'eau chaude sort ici à près de 38 degrés en bord de rivière. C'est un cadre idyllique et étonnant, mais il est interdit au public depuis des années. À proximité, rien n'indique l'interdiction de se baigner. Tous les panneaux sont systématiquement arrachés par les défenseurs du lieu. En effet, la source d'eau chaude est une attraction incontestable. Toujours est-il que depuis 2016, un arrêté municipal a été pris par la mairie du Mont-Dore pour interdire l'accès à la source. Le motif est que son utilisation est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. "Il y avait des gens qui ne respectaient rien. On trouvait des bouteilles cassées, des bougies... C'était devenu n'importe quoi." Initialement, la source était un endroit bien différent. Mais il y a deux ans, la mairie de Bourboule, propriétaire du site, a détruit les infrastructures pour en limiter l'accès. Un collectif s'est immédiatement mobilisé et une pétition a recueilli près de 35 000 signatures. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament, C. Olive