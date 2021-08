Bain de soleil sur les plages du Pays basque

Il y a des matins plus agréables que d'autres. Ici, les vacanciers rejoignent la plage par un sentier tracé dans une falaise verdoyante. La plage d'Erretegia, sur la côte basque, est le terrain de jeu préféré de Denis, installé dès huit heures ce jeudi matin. Et même si ça ne mord pas, les premiers rayons de soleil face aux Pyrénées le consolent. C'est également un cadre idéal pour quelques photos matinales. "C'est vraiment une plage qui est très cool. En plus, les gens ne connaissent pas trop ici, donc il y a moins de monde", lance une photographe. À côté, les amateurs ne perdent pas une miette des exploits de leur progéniture. Après de longues journées de grisaille, certains voulaient être aux premières loges pour le retour du soleil. "Il n'y a pas grand monde sur la plage ce matin, donc on en profite un peu", affirme l'un d'eux. D'autres en profitent pour faire une petite pause en terrasse, à quelques mètres de l'océan. C'est une belle journée en perspective avant le retour de la pluie attendu dès demain.