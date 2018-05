Baisse de la subvention agricole : la grogne des agriculteurs

La Commission de Bruxelles offre en France, 7 milliards d'euros d'aides aux agriculteurs. Pourtant, à cause du Brexit, elle s'apprête à les diminuer de 5 % à partir de 2021, ce qui inquiète sérieusement le monde agricole. Dans le Pas-de-Calais, Pierre Hennebicque, éleveur, pense que si cette baisse est appliquée, cela l'empêcherait de toucher un revenu. Son cas n'est pas isolé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.