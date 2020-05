Baisse des dons : les associations tirent la sonnette d'alarme

Depuis plusieurs semaines, les dons aux associations ont baissé au point de mettre certaines en difficulté. Face à la pandémie, les Français ont préféré donner aux hôpitaux, aux soignants ou encore à la recherche. Pour la Ligue contre le cancer, le moral est au plus bas et le manque à gagner s'élève à dix millions d'euros en 2020. Par conséquent, les aides aux personnes et les financements pour les malades en grande précarité risquent d'en pâtir.