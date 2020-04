Baisse des sinistres : l'UFC-Que Choisir demande le reversement des assurances

Le nombre d'accidents a été divisé par dix, mais bizarrement, pas la prime d'assurance des usagers de la route. D'après l'UFC-Que Choisir, jusqu'à 2,2 milliards d'euros vont être économisés par les assureurs. L'association de consommateurs leur demande de reverser cette manne, soit 50 euros par automobiliste et 29 euros par motard. Pour l'heure, seuls trois bons élèves ont consenti un geste.