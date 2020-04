Baisse du prix du fioul domestique : les familles en profitent pour remplir leurs cuves

Si habituellement, les familles remplissent leurs cuves de fioul vers le mois de septembre, cette année, elles sont nombreuses à prendre de l'avance, notamment en Moselle. Le tarif est très attrayant par rapport à l'année dernière avec plus de 200 euros d'économie pour 1 000 litres achetés. Avec des carnets de commandes bien remplis, les livreurs de combustible n'ont pas vu un prix aussi bas depuis dix ans. Toutefois, ils ne pensent pas que la baisse se poursuivra après le déconfinement.