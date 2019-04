La baisse des impôts, une fausse promesse ?

Les impôts asphyxient les Français, et ce, depuis bien longtemps. Georges Pompidou a déjà évoqué le sujet en 1969. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande ont également été face à un dilemme concernant la surcharge fiscale. Lorsque la fiscalité baisse d'un côté, elle augmente de l'autre. Laurent Fabius, en 2000, a clairement fait comprendre que malgré cette instabilité, les impôts ne seront pas totalement supprimés. Quelles solutions le quinquennat Macron avancera-t-il pour régler ce dossier ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.