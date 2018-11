Baisse du pouvoir d'achat : les classes moyennes partagent l'inquiétude des gilets jaunes

Après celle du péage, du carburant et de l'électricité, une hausse du prix du fioul vient plomber les budgets des ménages à l'approche des fêtes de fin d'année 2018. Selon une étude, de 2008 à 2016, les classes moyennes ont perdu 470 euros de revenus à cause de la hausse des prélèvements obligatoires. Même s'ils ne protestent pas aux côtés des gilets jaunes, ils partagent leur inquiétude sur le pouvoir d'achat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.