Les ventes de charcuterie sont en baisse  

Les ventes de jambon blanc sont notamment en baisse de 4% depuis le début de cette année. Une baisse notamment due à des consommateurs plus attentifs sur l’origine des produits. Face à cela industriels et distributeurs s’adaptent, proposant des produits moins transformés. Et pour ceux qui ont une exigence de qualité optimale, le passage chez le charcutier-artisan reste le choix le plus privilégié par les consommateurs.