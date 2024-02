Baisser la vitesse sur autoroute, à quoi ça sert ?

Sur une autoroute en direction de Marseille (Bouches-du-Rhône), oubliez les 90 km/h pratiqués depuis des années. Maintenant, c'est 70 km/h maximum. Un peu plus loin, autre portion, autre changement. Ici, fini les 110 km/h. Dès ce jour, 20 km/h de moins, la nouvelle passe mal. Pourtant, les routes concernées n'ont pas été choisies au hasard. Pourquoi ces nouvelles limitations ? D'abord, pour des raisons de sécurité. Dans les Bouches-du-Rhône, la vitesse, c'est près de 40% d'accidents mortels. Un autre enjeu, l'écologie. Les études sont formelles, rouler moins vite permet de réduire la pollution, et en bonus, les nuisances sonores. Malgré ces objectifs, le calcul ne convainc pas tout le monde. Au total, ces nouvelles limitations concernent 55 kilomètres d'autoroute. Il faudra attendre six mois pour évaluer leur efficacité. TF1 | Reportage S. Prez, G. Scanff