Baisses de prix, coup de pouce ou coup de pub ?

Il suffit de franchir les portes de ce magasin pour, immédiatement, être au fait de la nouvelle arme de communication de l'enseigne. Non, vous ne rêvez pas, des produits dont les prix baissent. Un euro de moins sur les tomates, moins 50 centimes sur les steaks de porc, ou quelque quatre centimes sur une crème fraîche. En tout, un peu plus de 200 références sur 2 000 sont concernées. Mais tous les clients que nous avons rencontrés ne s'y retrouvaient pas parfaitement. Ces derniers temps, le prix de certaines matières premières et celui de l'énergie ont baissé. C'est ainsi, en partie, que ce distributeur peut se permettre de telles réductions. "Ces dernières semaines, on a baissé deux tiers de nos marques de distributeurs et un tiers des marques nationales. Parce que les deux tiers des marques de distributeurs, c'est beaucoup plus facile, on a la main, on est en direct avec le fournisseur", explique Michel Biero, directeur exécutif Achats et Marketing chez LIDL France. Il invite ainsi les industriels à renégocier les prix. Ce n'est pas la seule enseigne à adopter cette stratégie. Mêmes étiquettes dans un autre supermarché, avec par exemple, du lait à moins de dix centimes. Mais cette baisse de prix n'est pas évidente pour tout le monde. D'autres baisses sont à venir dans les autres enseignes. La plupart n'ont rien annoncé et continuent de communiquer sur le trimestre anti-inflation. Des discussions sont prévues cette semaine pour prolonger ce coup de pouce au-delà de la mi-juin. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Giraud, B. Poizeul