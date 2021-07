Bal du 14-Juillet : plongée dans les archives de la fête nationale

Ce qui est frappant quand on plonge dans les archives des bals du 14-Juillet, c'est la joie qui s'affiche sur les visages et que les caméras ont saisie. Au fil du temps, en noir et blanc ou en couleur, avec les épaulettes des années 80, les robes au-dessous du genou des années 50 et les chapeaux des années 30, les images racontent le plaisir de danser sur l'ensemble du territoire. Même sous le masque en 2020 ou encore sous la pluie en l'an 2000, les Français se sont trémoussés. Danser dans un corps de ballet, danser sous un bonnet phrygien pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française en 1989, danser la gavotte à la mode bretonne... le 14-Juillet raconte l'histoire des tubes de l'été et celle des évolutions de la société. En 1975, le disco débarque à Tours. Les bals balancent entre modernité et tradition. L'envie de faire éclater les pétards a traversé les générations, tout comme les lampions. Pour revenir à l'insouciance, on surmontera sa timidité et on traversera la Place par une belle après-midi de 1933 pour inviter une jeune femme à danser.