Bal populaire, la fête jusqu'au bout de la nuit

Le soleil se couche à peine que la piste de danse est déjà en effervescence. Le bal du 14 juillet, à Ay-sur-Moselle (Moselle), a rassemblé hier soir toutes les générations bien décidées à s’amuser. Pour Romy, ayant tout juste un an, c’est le premier bal. D’autres, comme Francine et Michel, ne les comptent plus. Une villageoise affirme : "On fait la fête tous ensemble. Regardez, tout va bien. Il y a eu des émeutes-là ? Quand ?". Pendant que ça chante et que ça danse sur la scène et sur la piste, en coulisses, les bénévoles du village ne perdent pas le rythme. "La bière est d'Ay-sur-Moselle, elle est fabriquée ici", précise un bénévole. Le temps d’avaler une crêpe, il est déjà l’heure du feu d’artifice. Les enfants en profitent. Le 14 juillet, il n’y a pas d’heure pour se coucher. Le bal redémarre déjà, et tout le monde en profite quel que soit le tube. C’est dans une véritable ambiance de discothèque que le bal se termine à Ay-sur-Moselle, au milieu de la nuit. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly