Balade à cheval du cap Fréhel au cap d'Erquy en Côtes-d'Armor

La côte d'Émeraude fascine autant qu'elle effraie, les marins comme les visiteurs. On y trouve des caps majestueux comme Fréhel et ses phares, dont l'un en ruine et l'autre dominant la Manche à 103 mètres de haut. À des dizaines de plages plus loin se trouve le cap d'Erquy, un site protégé de 170 hectares. Une nature qui change sans cesse, car elle change de couleur toute l'année. Depuis le cap Fréhel, quatre amies nous invitent à partager leur longue randonnée à cheval, entre bruyères et fougères. La lande est l'une des plus vastes en Europe. Les randonneurs vont ensuite rejoindre la mer à vive allure. Elles nous avaient promis une équitation sportive d'une plage à une autre, en traversant les champs de maïs et ces petits hameaux authentiques des Côtes-d'Armor jusqu'à la baie de la Fresnaye. La moule de bouchot y fait vivre la famille de mytiliculteurs depuis 60 ans et quatre générations.