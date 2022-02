Balade à travers l'histoire des Pyrénées

Comme les pionniers 200 ans avant eux, ces trois randonneurs gravissent les sommets des Pyrénées avec toujours ce même plaisir. L'aventure commence au petit matin, dans les locaux du club alpin de Toulouse. Avec ses 2 500 passionnés de montagne, c'est le plus grand de tout le pays. Avant chaque sortie, Bruno, le président, prépare son matériel. L'équipement a bien changé depuis les premières ascensions. Les raquettes en bois, les chaussures en cuir sont devenues des objets de collection. Avec Pierre et Chris, deux autres membres du club , ils se sont donné rendez-vous à Bareilles, le dernier village avant les chemins de randonnée. Le pic du Midi semble veiller sur la commune. Une fois les skis chaussés, ils grimpent dans les forêts escarpées, traversent des ruisseaux encore gelés. Un effort, mais surtout un moment hors du temps, avec la sensation d'être tout-petits. Vient ensuite le moment qu'ils attendaient tant : la descente et ce sentiment de liberté. Passionnés, ils prolongent ce plaisir jusqu'à la tombée de la nuit pour observer le soleil se coucher derrière les sommets. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet