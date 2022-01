Balade au bord de l’étang du Vaccarès, en Camargue

En Camargue, le jour se lève à peine. Seul le chant des oiseaux résonne au bord de l'étang du Vaccarès, un espace naturel préservé et sauvage. Christian Ribéro est pêcheur sur cet étang depuis près de 23 ans. Celui-ci est le plus vaste étang de Camargue : 65 km² d’étendue d'eau saumâtre et peu profond. Le site du Vaccarès est une réserve naturelle. Nous sommes au cœur du Parc régional de Camargue. Avec le froid, le poisson est plus difficile à capturer. Mais ce lundi, la pêche est plutôt bonne. Un peu plus loin, on vit au rythme de l'hiver dans cet élevage de taureaux. Le domaine du Mas de la Belugue est immense : 1 000 ha de terre où les bêtes vivent en totale liberté. Charlotte Yonnet a repris l'exploitation familiale, il y a près de dix ans. Voici également une des spécificités hivernales de la Camargue : la période des parades nuptiales. La danse des flamants roses attire chaque année de nombreux visiteurs. Et en fin de journée, lorsque le soleil s'incline, le ciel fait apparaître au-dessus des étangs d'étonnantes couleurs. TF1 | Reportage L. Huré, N. Carme