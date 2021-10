Balade automnale dans les forêts de Sologne

C'est un matin d'automne au cœur de la Sologne. Dans la brume et les premières gelées, le lever de soleil est un spectacle. Cinéaste animalier, Laurent Charbonnier vit dans ces paysages de landes, d'étangs et de forêts. Il parcourt le monde entier pour ses films mais la Sologne l'inspire au quotidien. Il raconte dans ses images la vie secrète des animaux qui peuplent la forêt que ce soit le brame d'un grand cerf ou les combats dans une clairière. Autant d'instants saisis du soir au matin, après de longues heures d'affût. Le massif forestier de Sologne s'étend sur 500 000 hectares. Il est constitué de grandes propriétés privées dédiées à la chasse mais aussi de forêts domaniales où l'on trouve des chênes d'exception En automne, c'est le moment où les bûcherons interviennent. Jocelyn Cizeau est mérandier. Il choisit les plus beaux chênes pour en extraire des merrains, le bois qui servira à fabriquer des tonneaux. Sa famille exerce ce métier depuis quatre générations. Liée aux activités humaines mais aussi sensible au climat, cette forêt évolue au fil des siècles et reste indissociable d'une tradition bien ancrée en Sologne.