Balade dans la Corse sauvage

Il fait 35 °C à l’extérieur, 16 °C dans l’eau. Quand il fait chaud, les vacanciers plongent, sautent dans des vases de couleurs, ou glissent sur des toboggans en granites. Les canyons des Aiguilles de Bavella (Corse) offrent ce rafraîchissement insulaire. Encordés et rassurés par Marc Delcos, guide de montagnes depuis plus de 20 ans, les vacanciers avancent en se frayant en chemin entre les blocs rocheux. Ce groupe, venu de Picardie, découvre pour la première fois l’activité. La descente à la belle cascade dure deux heures, puis le plaisir est au rendez-vous. Changeons de décor et d’ambiance. En cette fin de journée, sous la Tour de Capanella, Diane Salicetti, responsable de "Orca agricultura e cavalli", accompagne cette famille arrivée de Montpellier (Hérault). Elle propose une balade à cheval entre maquis et plages pour découvrir le patrimoine agropastoral de la région. Au fil de la soirée, les paysages changent, et c’est une Corse silencieuse et discrète qui apparaît. Dernières lueurs, la balade se termine avec une surprise, un dîner sous les étoiles. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon