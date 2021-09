Balade dans la partie sud du GR20, en Corse

Le GR Sud se mérite, les randonneurs doivent gravir des cols, des brèches et longer des cimes. Avant de retrouver le plateau verdoyant du Coscione, la tension est de tous les instants, le pas doit être sûr. Les difficultés passées, les pelouses du plateau s'offrent aux marcheurs. Au milieu des chevaux sauvages, ici, les bergeries se sont transformées en refuges. Louis s'occupe de celle de Croci, et trois fois par semaine, il redescend dans son village natal pour se ravitailler. Le programme de Louis est rythmé. Le ravitaillement déchargé, une habituée arrive à la bergerie. Ici, tout le monde la connaît. Suite à un accident de la route, cette jeune femme polytraumatisée fait régulièrement en solo plusieurs étapes du GR20. La montagne corse et ce chemin sont devenus sa thérapie. Louis passe maintenant en cuisine. Une constante, les randonneurs ont toujours très faim. Au menu : lasagne façon Louis et omelette. A table, il n'y a pas que des marcheurs. Depuis un an, les vélos électriques empruntent les pas des randonneurs du GR. Le temps d'une journée, sans trop se forcer, on peut se mettre dans l'ambiance du sentier.