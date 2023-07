Balade dans le rétro de notre enfance

Le bruit du moteur est reconnaissable entre tous. La 2CV de Grégoire date de 1960. C'est au volant de cette voiture emblématique qu'il partage son autre passion : faire découvrir le pays de Bray, celui de son enfance. Avec des pointes à 60 km/h, Georges et Joëlle profitent de la balade. Des paysages de bocage au village de Gerberoy (Oise) et ses briques typiques du sol argileux de cette terre normande. L'occasion pour eux de redécouvrir la région autrement. Sur le parcours, petit arrêt à Villers-sur-Auchy pour découvrir le petit-suisse. Ce fromage a été inventé au XIXe siècle par Charles Gervais. Pour plonger dans les souvenirs d'enfance, direction le restaurant "Chez Grand-mère" et son univers vintage. Côté cuisine, Sylvain travaille les produits locaux. Côté salle, Maïté et Émeline cherchent en permanence la bonne place pour leur dernière trouvaille. Ces cadres, lampes à huile, vieilles radios, meubles en formica... tous ces objets ont été récupérés par Maïté dans sa famille ou chinés dans la région. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet, K. Betun