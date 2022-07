Balade dans les pas des impressionnistes

Et si rien n'avait changé 143 ans plus tard. Cette scène peinte par Pierre-Auguste Renoir, est reconstituée presque à l'identique par des habitants de Chatou (Yvelines), sur la célèbre île des Impressionnistes. Ils sont perfectionnistes pour soigner le décor et l'allure des figurants. L'aspect le plus technique de ce tableau vivant, c'est de disposer les bateaux au bon endroit. Cette association et ses adhérents passent des heures pour entretenir, restaurer et reconstruire des vieilles embarcations. Elles ont servi de modèle pour Sisley, Caillebotte, ou encore Monet, des peintres qui aimaient la navigation. L'artiste de Chatou c'est avant tout Renoir. Il a peint près de 30 tableaux dans cette ville. Le parcours nous mène sur ses traces. L'ancienne guinguette a été rénovée récemment. Le décor n'a quasiment pas changé. La nouvelle restauratrice tenait à respecter l'esprit de la maison fournaise, c'est un petit goût d'avant. La capitale est accessible par le train depuis 1837, via un pont ferroviaire qui a inspiré de nombreux artistes. TF1 | Reportage Y . Hovine, A. Poupon