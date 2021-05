Balade dans les rues de Mirepoix en Ariège

Mirepoix est une cité très charmante et très colorée. Une bastide est construite autour de sa place médiévale et une longue rue la traverse de part en part. Pour rejoindre la rue couverte de la ville ou le Grand Couvert, là où s'anime l'essentiel de ses commerces, nous sommes entrés par la porte d'Aval. C'est l'une des plus longues rues couvertes du pays. Au numéro six, on a "La Maison des Consuls" et ses célèbres sculptures en bois. Celles-ci ont traversé les siècles. Le lieu influence depuis longtemps les artistes, même ceux à la vocation tardive. Par petits groupes, les passionnés se retrouvent. Leur village est leur source d'inspiration. D'autres artistes, plus originaux, se sont installés récemment dans la bastide. Ils ont été particulièrement attirés par le célèbre festival de marionnette de la cité. Artistes ou artisans, Mirepoix est un lieu idéal pour tous les créateurs. Franck Poyeton, lui, a décidé d'y assouvir sa passion : la rénovation des vieilles voitures.