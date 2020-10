Balade dans l'estuaire de la Gironde : à la découverte des cabanes de pêche

Les cabanes de pêche de la Gironde, également appelées carrelets, font partie du paysage de l'estuaire. Ce sont un antique système de pêche devenu un lieu de rassemblement familial hors du temps. Odile et Michel Baney, par exemple, ont acheté leur carrelet posé à l'entrée de l'estuaire il y a trois ans. Ils prennent plaisir à y vivre les pieds dans l'eau.