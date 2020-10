Balade dans l'estuaire de la Gironde : à la découverte des habitations troglodytes

Depuis qu'elle est à la retraite, Régine Bernard a décidé de vivre dans une maison troglodyte. Une habitation bâtie dans la roche, composée de calcaire et d'argile. En effet, à Gauriac, on exploite la pierre locale depuis la période gallo-romaine. Une pierre blonde qui a aussi servi à bâtir de grandes bâtisses le long de l'estuaire. Les carrières de pierre, elles, sont devenues des galeries souterraines.