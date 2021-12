Balade d’automne dans la forêt royale de Fontainebleau

C'est une balade sous forme de jeu de piste. Un slalom entre les célèbres rochers de Fontainebleau (Seine-et-Marne), souvent la tête en l'air à admirer des arbres centenaires. Plus d'un arbre sur trois est un chêne, le symbole des lieux. C'était autrefois un signe de puissance. Ces retraités sont des habitués. Ils vivent tous à proximité de la forêt et randonnent plusieurs fois par semaine, surtout à l'automne. La forêt s'étend sur 20 000 hectares. La roche s'est formée il y a 35 millions d'années, quand la mer s'est retirée. Des rochers qui attirent les amateurs d'escalade du monde entier et forcément sur le chemin de nos randonneurs, des grimpeurs. Une débutante n'oubliera pas ses premiers tours. Le soutien et la persévérance ont porté leur fruit. C'est maintenant l'heure de la pause. Les randonneurs sont à mi-parcours et ils ont tout prévu. Direction Bois-le-Roi à présent. La balade devient peu culturelle. On y découvre des maisons bourgeoises, symboles de la belle époque. Rive droite de la Seine, le soleil va bientôt se cacher. C'est la fin de cette randonnée complète. TF1 | Reportage Y. Hovine, G. Vuitton