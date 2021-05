Balade en Camargue pour le week-end de l'Ascension

La sortie du Festival de la Camargue fait le plein d'un bol de nature et de biodiversité. Au programme ce vendredi matin : découverte des oiseaux du parc ornithologique du Pont de Gau. Dans le groupe, il y a de nombreux vacanciers venus profiter du week-end de l'Ascension en Camargue. Les lieux permettent de s'immerger au cœur d'une nature sauvage, refuge de près de 300 espèces d'oiseaux. C'est aussi l'occasion d'approfondir le temps d'une sortie les connaissances ornithologiques. Un peu plus loin, des touristes viennent aussi chercher le contact avec les animaux. Ils ne sont pas sauvages, eux, mais offrent une belle découverte de la Camargue. "Ça fait du bien de fuir un peu la ville. Après deux mois confinés et le couvre-feu à 19 heures, ça fait plaisir", se réjouit un touriste. A quelques kilomètres de là, du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer, l'affluence est presque estivale. Les activités et balades en Camargue devraient faire le plein ce week-end, avec un goût de vacances retrouvées pour l'Ascension.