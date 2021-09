Balade entre les Aiguilles de Bavella et le refuge Paliri en Corse

Sentinelle du GR20, les Aiguilles de Bavella se dressent comme le dernier rempart avant la fin du sentier. Dans ce massif tourmenté, les randonneurs entonnent parfois dans un nuage de poussière quelques chants, rythmés par le son d'une caravane. A flanc de falaise, comme chaque semaine, François et Justine avec leurs mulets, font route vers le refuge de Paliri. Pour affronter les obstacles, sur le chemin, les muletiers préparent minutieusement leurs charges. Ici, elles n'excèdent pas 100 kilos. L'objectif étant de bien répartir le poids. La caravane se fraye un passage sous les regards des randonneurs et d'une invitée de dernière minute. Ravitailler à dos de mulet sur le GR20 n'est pas une simple balade. Il faut des années d'apprentissage pour les bêtes comme pour les muletiers. Ici, le danger est partout. Chaque pas et chaque accès doivent être maîtrisés. Après plus d'une heure de trajet, Paliri se dévoile. Découvrez les particularités de ce site.