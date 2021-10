Balade entre les caps Blanc-Nez et Gris-Nez sur la Côte d'Opale

Baskets, sacs à dos, voici nos randonneurs de tout l'Hexagone. Il y a Chantal et aussi Michel qui n'est pas vraiment effrayé par le dénivelé. Pour les guider, voici deux nordistes amoureux de la région. Ils vont les emmener du cap Gris-Nez et son phare au cap Blanc-Nez et son obélisque, 12 km de plage, de sentiers au-dessus des falaises. De là-haut, on peut apercevoir un drôle de va-et-vient sur la plage. Hugues cultive les moules à plat, une méthode très rare dans le pays. Nous quittons Hugues et poursuivons notre randonnée. Un chemin étroit et pointu nous mène jusqu'à cette vaste plage qui s’étire au grès des marées. Sous le ciel bleu, la marche est très agréable. Dans la mer, nous apercevons les phoques qui sortent de leur sieste. C'est un spectacle savoureux pour Kevin, photographe. Nature contrastée, surprenante, où se côtoient falaises de craie et plaines verdoyantes, décor qui fait battre le cœur des peintres. Notre route vers le cap Blanc-Nez se poursuit. Les jambes commencent à chauffer, mais heureusement, le vent nous porte. Arrivé à destination, chacun a ses propres manières de récupérer.