Balade et dégustation au bord de l'eau

Dès la première lueur, pour ne pas perdre la moindre seconde de cette dernière journée, nous embarquons avec Éric et sa compagne Julie sur l'étang de Thau. Un soleil de feu dessine l'horizon. Dans quelques heures, leurs huîtres seront sur les tables des vacanciers. En attendant l'heure du déjeuner, la côte commence à prendre vie doucement. Notre caméra s'attarde sur des pêcheurs venus d'Ardèche qui, eux aussi, se sont levés aux aurores. Un survol de flamants roses nous guide vers une réserve naturelle protégée où se côtoient 150 espèces d'oiseaux, mais pas seulement. Et pour une sortie qui change, pourquoi pas les coulisses d'un retour de pêche ? Nous avons retrouvé Éric, notre ostréiculteur, car ses huîtres sont prêtes. C'est une tendre retrouvaille pour les quatre amies de longue date. Et c'est Marie qui a fait le plus long voyage. Elle vient de La Nouvelle-Calédonie. Après une semaine ici, nous pouvons confirmer que c'est un endroit calme et les gens sont sympathiques. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Ponsar