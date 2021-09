Balade fleurie à Varangéville en Normandie

Une palette de pastel aux nuances inouïes : du blanc au violet profond en passant par une infinité de roses. Des formes et un graphisme parmi les plus singuliers sur terre, comme une fleur ressemblant à une soucoupe volante. Voici la plus grande collection d'hydrangeas au monde, entretenue par Robert Mallet depuis 30 ans, un ancien pépiniériste. Cette fleur est riche d'une soixantaine d'espèces, dont la fameuse boule d'hortensia, pleine de surprises parfois. Plus les teintes sont profondes et foncées, plus elles résistent au soleil. Des plantes aussi séduisantes que mystérieuses. Une espèce offre deux types de fleurs qui ont chacune leur rôle. On a notamment, les fleurs fertiles au milieu et les stériles autour pour attirer les insectes. C'est un émerveillement pour la plupart des visiteurs qui déambulent dans le jardin Shamrock à Varangéville. A l'origine, pas un seul hydrangea en Europe. Ces plantes sont arrivées avec la mode de l'exotisme, à l'époque de Napoléon III, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ici, on a deux hectares de joyaux floraux qui prospèrent aussi grâce à une équipe de bénévoles.