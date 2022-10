Balade gourmande au Pays basque

Depuis Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), dernière ville du littoral français avant l'Espagne, il suffit d'embarquer sur le Marie-Louise pour changer de décors. Cap sur Fontarrabie avec notre capitaine, Philippe Trimaille. Pour atteindre notre destination, il suffit de traverser le fleuve qui marque la frontière entre les deux pays. Fontarrabie se rapproche. À bord du bateau, un groupe d'amis franco-canadiens. Après seulement cinq minutes de traversée, les voilà arrivés en terres espagnoles. Volets colorés, façade traditionnelle, il suffit de lever les yeux. Quelques mètres plus loin, le pittoresque village de pêcheurs devient une cité médiévale. Au fil des siècles, cette ville frontalière a dû apprendre à se défendre. Quelques siècles plus tard, ce sont désormais les tapas qui attirent les Français. Au Pays basque, on les appelle le pintxos. Fontarrabie a aussi l'avantage d'être bon marché. Un bar en particulier attire la foule : le "Gran Sol". Ses recettes ont même décroché le titre de "meilleurs pintxos du Pays basque". TF1 | Reportage V. David, J. Dubois