Balade gourmande dans le Minervois

Sur les routes de l'Hérault, un carrosse pas comme les autres. Une balade en deudeuche, voici le petit plaisir qu'Axelle, Mireille et Bernard se sont offerts pour les vacances. La région est connue pour son terroir, ses vignobles et donc, ses caves à vin. Et voici sans doute la plus belle : la cave de Saint-Chinian. Ici, qu'importe la qualité du vin, il faut le consommer avec modération. Notre trio du jour poursuit sa route pour une virée à travers le Minervois. La promesse d'un séjour inoubliable entre vignes et patrimoine médiéval. Après une heure de route se dresse l'un des plus beaux villages du pays, sublime Minerve, perché sur son rocher. Alors forcément, quand vient l'heure du déjeuner, nous ne sommes pas seuls. À notre table, deux familles venues de régions parisiennes. Nous les suivons après le repas pour leur balade en VTT. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés sur une belle vue, donnant sur les gorges du Brian. Les roches et les sédiments sont super beaux. Après cette journée, nous voilà enivrés. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Ponsar