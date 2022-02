Balade gourmande dans le Queyras

Jean Louis, 78 hivers au compteur, est en plein forme. Il fait une balade tonique à ski trois à quatre fois par semaine. Au pied d'une montagne à 2 000 mètres d’altitudes, ce matin-là, ils sont quelques dizaines à se lancer à l'assaut du col. À ski de randonnée, raquette, ou ski de fond, tous sont montés par la beauté du site. Mais, très peu atteindront le sommet, à 700 mètres plus haut, car les cimes ont été balayé par les vents violents rendant l’accès au Col Agnel très compliqué. Sauf pour Thomas Bruno, le responsable des activités nordiques du Queyras, le sommet lui offre un point de vue stratégique pour damer la plus haute piste ski fond de l’Europe. Un privilège dont il ne se lassera jamais. Plus bas dans la vallée, Mont-Dauphin est l'une des portes d’entrée les mieux gardées du Queyras. En 1692, les troupes du duc de Savoie menacent les tiers alpins du royaume de France. Louis XIV demande à son architecte militaire de bâtir une forteresse. La place forte, classée dans le patrimoine de l’Unesco, n’est pas restée figée. Elle accueille désormais des fromages. TF1 | Reportage F. Miara, S. Fargeot