Balade gourmande dans le Sancy, en Auvergne

Qu'importe la couleur que peut prendre l'horizon, s'aventurer dans le massif du Sancy, ressemble à chaque fois à une grande évasion silencieuse ou presque. Près du village de Chastreix, une balade de raquettes s'est organisée. Sept marcheurs tous venus d'ailleurs et un guide local : Yannick Pagès. Très vite, les sous-bois ombragés vont laisser place à un paysage qui ne laisse personne insensible. Une heure de marche et un vieux buron se découvre. Un bâtiment tout en pierre qui a longtemps accueilli éleveurs et vaches pour y faire des fromages. Sur le chemin du retour, le pas est plus assuré. Les vacanciers semblent oublier qu'il y a deux heures, ils ne se connaissaient pas, cette nature immense les unit, comme par magie. À quelques grandes enjambées de là, d'autres ont choisi la randonnée sur les crêtes ensoleillées. Au sommet de Sancy, à près de 1 800 mètres d'altitude, Anaïs a troqué momentanément la bolée de cidre contre un grand bol d'air. Mais parce qu'en montagne, il se murmure que l'appétit vient en marchant. Nous sommes allés à la bergerie de Super-Besse, à la découverte de la truffade auvergnate. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy