Balade gourmande en Savoie : dégustation du Persillé de Tignes

Ce petit trésor savoyard, c'est un cylindre au milieu des sommets. Il paraît que Charlemagne en raffolait. C'est dire la renommée de ce fromage ancestral. Voici le protégé de la famille Marmottan. Le Persillé de Tignes trouve naissance dans ce hameau. Les animaux s'épanouissent à 1 600 mètres d'altitude. Ils se délectent de belles fleurs dans une nature si généreuse et variée. Tous les jours, Anémone et son père s'occupent de la traite des 25 vaches. À la ferme, Paulette voit défiler les chèvres. C'est l'histoire d'une vieille tradition tarentaise, le mélange de ces deux laits. Au début du XXe siècle, ils étaient nombreux à fabriquer ce fromage. Puis la difficulté de production dans ces lieux escarpés a eu raison de ce savoir-faire paysan. Mais à 65 ans, Paulette résiste. Elle a la chance d'avoir une fille passionnée, amoureuse de cette vallée. Anémone, 33 ans, ancienne skieuse professionnelle a passé dix ans en équipe de France avant de troquer ses chaussures de ski pour des bottes tout terrain. Ce fromage si savoureux et si rare se vend bien au-delà des Alpes, dans le monde entier.