Balade gourmande : la recette de la bouillabaisse d’un pêcheur varois

Entre Jacky Caval et la Méditerranée, l'histoire dure depuis plus de 70 ans. Une histoire de famille, de pêche et de bateau. Il en a possédé cinq, tous baptisés "Lulu". De fidèles compagnons qui lui ont permis de gagner sa vie en mer et accessoirement de préparer pour sa famille quelques centaines de bouillabaisses. La bouillabaisse se prépare avec des poissons de roche, comme la rascasse, qui en ce moment viennent toujours au même endroit. Éclatants de fraîcheur, les lottes, murènes, vieilles et autres grondins sont des poissons de choix. Jacky a réservé sa part. Toute bouillabaisse commence par la préparation des poissons. Ail, oignons et pommes de terre vont cuire avec le poisson dans une grosse marmite appelée pignate. Il ne reste qu'à ajouter l'huile d'olive, le sel, le poivre et enfin le curcuma pour la couleur, sans oublier une dose de safran. Verser de l'eau à hauteur, puis direction le barbecue, le seul mode de cuisson qui vaille. Il faut que ça bouille, puis baisser le feu. De là vient le mot bouillabaisse. Après 30 minutes, il est temps de goûter.