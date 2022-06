Balade historique et gourmande dans la Baie des Veys

Un canal de sept kilomètres mène à la Baie des Veys. Depuis quinze ans, au départ du port de Carentan (Manche), Gérard fait preuve de patience et passe une heure et demie à zigzaguer. Ce n'est qu'en arrivant à l'embouchure qu'il hisse la grand-voile. Le bateau se laisse alors glisser jusqu'à la mer. Le beurre d'Isigny y est fabriqué depuis le XVIe siècle. D'Appellation d'origine protégée, il fait la réputation de la ville et de ses caramels. L'entreprise produit une tonne et demie de confiserie par jour. La trentaine de salariés sont fières de travailler là. Les caramels d'Isigny doivent leur réputation à la qualité de leurs matières premières. Dans l'estuaire, les vaches ne sont pas les seules à profiter de cette richesse. La baie compte plus de 200 hectares de parc à huitres immergés ou à l'air libre, en fonction des marées, mais toujours irriguées par les eaux douces. Au cœur de la baie, on peut retrouver également une épave de bateau, où près de la moitié de l'armée américaine a débarqué. Un musée y est d'ailleurs dédié au Débarquement. L'estuaire de la Baie des Veys a de multiples facettes. Parmi elles, une réserve naturelle sert de refuge pour près de 2 000 espèces. Reportage A. Lebranchu, A. Santos