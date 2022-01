Balade hivernale au bord de l’étang de Thau

Au lever du jour, l'étang de Thau (Hérault) se révèle. Jean-Christophe Cabrol en connaît tous les secrets. Chaque matin, il part s'occuper de ses huîtres élevées dans cet endroit si particulier. Un mélange d'eau douce et de mer, l'équilibre est parfait. Dans cet environnement, les huîtres grandissent, accrochées sur des centaines de cordes. L'étang de Thau, c'est une histoire de famille. Avant Jean-Christophe, son père et son grand-père y étaient conchyliculteurs. L'étang de Thau a vu se succéder des générations de pêcheurs. Au fil des années, les embarcations modernes ont pris la place des bateaux traditionnels. Mais ces derniers profitent de l'hiver pour rester à terre. En 20 ans, plus de 1 000 bateaux traditionnels ont été rénovés. Aujourd'hui, la force de l'étang repose sans aucun doute sur les hommes qui le font vivre. Pour tomber sous le charme, il suffit donc de se laisser guider. TF1 | Reportage A. Bacot, J. V. Molinier