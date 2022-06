Balade nostalgique : en "Picasso" dans les Ardennes

En pleine campagne ardennaise, on découvre une machine tout droit sortie d'une autre époque. Elle est de style rétro tout en arrondi. C'est un train des années soixante. Certains l'auront reconnu, le "Picasso" ou pour les initiés, le X 3800. Aux manettes, c'est Guillaume, 25 ans. Pour faire rouler le train, une équipe de bénévoles est à l'œuvre. Le peintre utilise ses pinceaux, l'autorail Picasso, lui, a ses mécanos, surtout pour le vieux moteur diesel parfois capricieux. La mécanique n'a aucun secret pour Jean-Paul, passionné par l'univers. Par ailleurs, l'association existe depuis plus de 30 ans et entretient une dizaine d'anciennes machines de la SNCF. Pour Rémy et Michel, c'était un rêve d'enfant. Mais pour eux, le vrai plaisir, c'est quand des passagers montent à bord pour un voyage dans le temps. Une famille lilloise fête les 80 ans du grand-père. Et pour découvrir la région, ils ont choisi l'authenticité. Il faut une heure trente pour faire dix kilomètres, mais dans le train, on ne se soucie pas des horaires. TF1 | Reportage C. Gerbelot, M. Doux