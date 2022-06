Balade nostalgique : la Bourgogne à solex

Ce n'est pas un moteur qui vrombit, pas un bolide dont la vitesse nous fait vibrer. Les frissons du solex sont ceux de la nostalgie. Ce groupe d'amis s'apprête à découvrir la Bourgogne aux commandes de cet engin mythique. Certains solex ont plus de 50 ans. Ils ont leur histoire et donc leur prénom. La particularité du solex, c'est qu'il faut pédaler en plus de son petit moteur. Et la bécane est du genre capricieuse. En effet, les soucis techniques arrivent au moins une fois sur trois. Par ailleurs, il est inutile de se presser pour découvrir les paysages de Saône-et-Loire. À vitesse normale, un solex roule plutôt à 30 km/h maximum. Après une montée sportive, une pause s'impose. Les reliefs se dévoilent aussi. Aux commandes d'un solex, on découvre la région autrement. Et après avoir admiré le terroir, il est maintenant temps de le savourer. Loin de la ville et de la vitesse, la virée en solex impose son tempo. Une flânerie à travers les vignobles où le temps ne semble pas avoir son emprise. TF1 | Reportage E. Payro, H. Levêque, G. Martin