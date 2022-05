Balade nostalgique : la Normandie en 2CV

Sur les routes de la Normandie, c'est un convoi de toutes les couleurs, qui ne passe pas inaperçu. Treize amis de Haute-Savoie visitent la région, au volant d’une 2CV, la voiture française emblématique. L’idée peut être farfelue, mais à Pont-l'Évêque (Calvados), cela fait quinze ans que l’on se presse pour conduire cette automobile d’une autre époque. Sans direction assistée, seulement quatre vitesses, il faut tout réapprendre. Une fois la marche avant enclenchée, c’est parti pour 60 kilomètres de balade. Au cœur du pays d'Auge, les 2CV traversent des petits villages aux chaumières typiques, et rencontrent vaches et chevaux. À 50km/h de moyenne, on prend le temps de contempler le paysage. Visiter la région, c’est aussi s’arrêter dans les fermes, pour découvrir ses spécialités culinaires. Pour ces copines de Haute-Savoie, fabriquer du beurre est une première. Une fois formé, il ne reste plus qu’à le dessiner et le déguster. C’est un voyage dans la région et dans le temps que ce groupe d’amis n’est pas prêt d’oublier. TF1 | Reportage I. Blonz, A. Santos