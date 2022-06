Balade nostalgique : le Gard en Méhari

Il faut d'abord se laisser porter par le bruit inimitable de la voiture des années 70, la Méhari. Le temps d'une balade rétro au cœur du Gard, elle rappelle à ses conducteurs de très bons souvenirs. Pas de direction assistée, une carrosserie en plastique, la Méhari a gardé son côté rustique. A chaque découverte, on s'arrête pour profiter et visiter les plus beaux endroits du département. L'excursion s'organise sous forme de jeu. A chaque étape, des énigmes à résoudre. Camille Salgues, l'organisatrice de la balade, est tombée amoureuse de la Méhari il y a trois ans. "On a acheté deux, trois et on se retrouve avec 25 voitures. On s'est dit que c'est sympa de faire découvrir ça aux gens", a-t-elle confié. Pas besoin d'être un expert pour commander la Méhari. Pauline, notre chauffeur, conduit la voiture pour la première fois. En quelques minutes, les vacanciers quittent les vignes pour découvrir un village médiéval, Castillon-du-Gard et ses ruelles en pierre. Impossible de repartir sans goûter aux spécialités du terroir. Dernière étape : déguster le vin local et trinquer, une fois la Méhari garée. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier, C. Arrigoni