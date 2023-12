Balances dans les supermarchés, le client est-il lésé ? Le 13H à vos côtés

Des clients disent avoir découvert une arnaque quand ils pèsent leurs fruits et légumes au supermarché. Plusieurs vidéos dénoncent cela sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pourtant pas d'une arnaque. Une chaîne de supermarché, visée dans ces vidéos, a répondu que ce fameux plateau en plastique est là, avant tout, pour faciliter le nettoyage de la balance, mais non pas pour arnaquer les clients. Puis, son poids n'est absolument pas pris en compte dans le calcul du prix. C'est ce qu'on appelle une tare. Dans le commerce, la plupart des balances peuvent être ce qu'on appelle "tarée". Ça veut dire que la balance, même si le plateau en plastique est posé dessus, affiche "zéro". Cela signifie aussi que si on enlève le plateau, le poids sera "vide" ou "négatif". Donc si pesez vos fruits et légumes sans ce plateau, vous allez voler le magasin. Un magasin peut être poursuivi pénalement si les balances ne sont pas conformes. Cela peut même constituer un délit de tromperie ou de pratiques commerciales trompeuses, sanctionnées de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le magasin fait donc attention. T. Coiffier