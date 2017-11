Bali : l'éruption du Mont Agung est imminente

Cela fait plusieurs jours que le Mont Agung, à Bali, gronde et libère un impressionnant panache de fumée. Les autorités locales ont fermé l'aéroport international et ont décidé d'élargir à dix kilomètres la zone d'exclusion autour du volcan. Près de 100 000 habitants ont dû quitter les lieux de peur que l'éruption ne se produise dans les prochains jours. Selon le Bureau national de gestion des catastrophes, cette éruption pourrait ne pas être aussi importante que celle de 1963. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.